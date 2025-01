Ilgiorno.it - In inglese è meglio, film per bambini in lingua originale in biblioteca

Grandi classici e storie d’avventura, da scoprire o riscoprire in, per iniziare a masticarel’. Quattro appuntamenti, da qui alla fine di febbraio, con altrettantiinper, da godersi il sabato mattina in. È la curiosa iniziativa organizzata dal Comune di Triuggio sotto il titolo “Original is better“: la rassegna prenderà il via domani alle 10 negli spazi dellacomunale di via Indipendenza, con partecipazione gratuita ma iscrizione obbligatoria. Si partirà con ild’animazione “Le 5 leggende“, mentre sabato 8 febbraio toccherà alle risate e all’avventura di “Dragon trainer“. Sabato 15 sarà la volta di uno dei più famosi classici della Disney, “Alice nel Paese delle Meraviglie“. A chiudere il ciclo, il 22 febbraio, sarà il poetico e divertente “Bee movie“.