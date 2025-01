Iltempo.it - #iltempodioshø

Ho visto lei che tradisce lui che tradisce lei, mon amour.Non basta una canzone per spiegare la strategia suicida dei Ferragnez. Nel momento peggiore per entrambi, l'influencer e il rapper ci mettono il carico da novanta dissotterrando l'ascia di guerra in un esaltante duello su chi ha tradito di più l'altro.