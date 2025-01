Pordenonetoday.it - Il sanvitese Samuele Perisan è il nuovo portiere della Sampdoria

Leggi su Pordenonetoday.it

Rush finale di calciomercato per la. La squadra genovese, che quest'anno sta incontrando grosse difficoltà e si trova in zona playout in Serie B, ha ingaggiato. Ildi San Vito al Tagliamento aveva giocato nel Pordenone in Serie B, per poi passare all'Empoli in.