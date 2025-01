Laverita.info - «Il ritorno del gas russo sul tavolo dell’accordo di pace in Ucraina»

Per il «Financial Times», trattative in corso fra il Cremlino e alcuni Paesi per far riprendere le forniture. Bruxelles non smentisce, ma il dossier rischia di spaccare l’Europa. Kiev sempre più in crisi sul campo.