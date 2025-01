Ilrestodelcarlino.it - Il punto prelievi trasloca per 5 mesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’amministrazione comunale informa tutti i cittadini che, a seguito dell’inizio dei lavori di riqualificazione della ’casa per anziani’ e del polo socio-sanitario e culturale sito in via lenzi ai numeri civici 10-12-14-16-18 ildi Castel d’Aiano è stato temporaneamente spostato presso la sede del gruppo locale di Croce Rossa, che si trova in via Val d’Aneva 2 nei pressi del Parco Croce. Lo spostamento, spiega il Comune sul proprio sito istituzionale, sarà attivo da martedì 4 febbraio 2025 fino al termine dei lavori, presumibilmente entro la fine del mese di giugno di quest’anno. A fronte del trasloco temporaneo, nessuna variazione del servizio offerto dalviene segnalata.