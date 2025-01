Terzotemponapoli.com - Il Napoli e le voci sull’erede di Kvara

Ile il dopo: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Ilsembra aver deciso per la corsia sinistra d’attacco. Dopo l’addio ditskhelia e viste le difficoltà per arrivare ad Adeyemi e a Garnacho (ieri decisivo in Europa League), la società di De Laurentiis avrebbe scelto di puntare su Mister X in prestito per i prossimi mesi per definire poi in estate l’arrivo del vero erede ditskhelia”., una novità negli ultimi giorniManca davvero poco per l’arrivo di un nuovo attaccante, dunque, che vada a completare il reparto a disposizione di Conte. Ma non più un investimento a titolo defintivo ma un giocatore già pronto che possa dare una mano da qui al termine del campionato concentrandosi poi in questi mesi alla ricerca del nuovo esterno d’attacco per le prossime stagioni”.