Fanpage.it - Il governo vuole accelerare i pignoramenti per chi non paga Imu e Tari: chi è a rischio

Il nuovo decreto fiscale, per ora solo una bozza, porta novità per gli enti locali. C'è la possibilità di varare vere e proprie sanatorie a livello di singoli Comuni o Regioni per le imposte arretrate. E per chi non, si accorciano drasticamente i tempi prima che scatti il pignoramento: solo 60 giorni invece di 180.