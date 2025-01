Modenatoday.it - Il Comune sostiene la campagna “Stop alle bombe sui civili”

Leggi su Modenatoday.it

Ildi Modena aderisce alla Giornata nazionale delle vittimedelle guerre e dei conflitti nel mondo che, con lo slogan “sui”, si celebra sabato 1 febbraio. Per l’occasione sarà illuminata in blu la fontana del Graziosi in largo Garibaldi. Laè promossa.