Lanazione.it - “Il Clown dei Clown“, la star David Larible sul palco del Manini

Da anni è considerato “il più grandedel mondo“ ed è forse l’unico comico vivente in grado di esibirsi sia per il pubblico intimo dei teatri sia davanti a platee come quella del Madison Square Garden, dove è stato visto da oltre 120mila persone in un week-end.(foto) approda questa sera alle 21 al teatrocon “Ildei“, spettacolo per grandi e bambini che racconta di un uomo delle pulizie del teatro che sogna di diventare. E ci riesce! Arriva in punta di piedi, lo sguardo distratto, il passo incerto. Ma pochi gesti trasformano il suo incedere in una strepitosa valanga di divertimento. Accompagnato dal pianista tedesco Stephen Kunz e dalla spalla comica Andrea Ginestra, nelle sue gaggioca coi grandi miti classici dell’italianità: la prima ballerina, l’opera lirica, la musica classica con uno stile inconfondibile che attinge dalla tradizione circense e s’incontra con Fellini, passando per la Commedia dell’Arte, tra gag visuali a brani musicali.