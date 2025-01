Ilfoglio.it - Il caso Arcuri è morale, non penale

Leggi su Ilfoglio.it

L’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico, è stato prosciolto dal tribunale di Roma “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. Al suo . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti