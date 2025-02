Lookdavip.tgcom24.it - I look di gennaio, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese:le famose questo?Le parigineCarla BruniLe settimane delle sfilate entrano nel vivo. A Parigi a catalizzare l’attenzione è l’Haute Couture Week. Sono tante learrivate nella Ville Lumière per assistere agli show con le collezioni più esclusive ed elaborate. La camaleontica Carla Bruni ha inanellato un défilé via l’altro: da Dior ha proposto un outfit super chic composto da abito frangiato grigio e blazer abbinato. In tema dieleganti da fashion week, Kendall Jenner è stata paparazzata in città con un tailleur vintage di Alberta Ferretti.