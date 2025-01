Lidentita.it - Hot parade

Leggi su Lidentita.it

Sale: Asteroide. Occhio che arriva l’asteroide. Come nel film. Solo che ci vorranno sette anni. Per non farsi trovare impreparati, e per cambiare un po’ la solfa pur mantenendo dritta la barra della comunicazione apocalittica, l’Onu ha deciso di riunirsi per affrontare la situazione da par suo. Senza far nulla, come suo solito. Ma terrorizzandoci, . HotL'Identità.