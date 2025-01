Ilfattoquotidiano.it - Ho finito la serie M e tutto è un prank: è chiaro che parli ai giovani abituati al linguaggio social

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Valerio MirarchiHo da pocodi vedere laM – Il figlio del secolo. Ho letto che le polemiche si sono concentrate perlopiù attorno all’attore interprete di Mussolini, Luca Marinelli, che ha raccontato del suo “dolore” – vero o strumentale che sia – nell’interpretare questo personaggio da convinto antifascista. Ma c’è un punto, a mio parere, molto più importante da analizzare. È bene ricordare anziche questa, pur avendo come protagonista Mussolini, non dipinge l’Italia fascista, bensì l’Italia liberale pre-fascista – non dimentichiamoci che nei primi tre anni di Governo Mussolini (1923-1925) l’Italia era ancora una democrazia; e che fascisti e liberali erano all’epoca alleati.Ora, si nota subito che questa, che si pone l’obiettivo di dipingere un periodo storico di cento anni fa, ha un ritmo estremamente veloce.