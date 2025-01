Quotidiano.net - Helena, Zeudi e Javier e il triangolo che non c’è al Grande Fratello

Leggi su Quotidiano.net

Illoro lo avevano considerato eccome. E quando se ne è visto anche un minimo accenno lo hanno cavalcato appieno. In realtà quello fraDi Palma,Martinez edPrestes altutto è fuorché un. E’ una, neanche tanto abile peraltro, mossa per creare un po’ di movimento all’interno di un reality show in cui i brividi sono dati solo dalle linee di febbre di un Alfonso Signorini conduttore in stato palesemente confusionale. Perché la realtà dei fatti - e questo è stato ribadito più volte anche dagli stessi protagonisti – è che ilnon esiste.Di Palma mai avrebbe guardatoPrestes, figuriamoci se l’avrebbe corteggiata. E a confidarlo ad alcuni coinquilini è stata la stessa ex Miss Italia. Come può quindi essere davvero infatuata, come la stessaha dichiarato ieri durante la puntata serale deldavanti al conduttore Alfonso Signorini e alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici? Ovvio che si tratti di una boutade.