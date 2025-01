Iltempo.it - Hamas comunica i nomi dei tre ostaggi che saranno liberati: chi sono

Leggi su Iltempo.it

Come previsto dagli accordi, domanirilascerà tre. In cambio, Israele libererà 90 detenuti palestinesi. A tornare tra le braccia dei familiariquesta volta tre uomini: Yarden Bibas, Ofer Calderon e Keith Siegel. Il primo è il padre dei due bambini, Kfir e Ariel di 2 e 5 anni, ancora nelle mani dia Gaza insieme con la madre Shiri.più di un anno fa ha dichiarato che i tremorti in un bombardamento israeliano, ma l'Idf non ha trovato alcuna conferma. Yarden, 34 anni, è stato rapito separatamente dal resto della famiglia nel kibbutz di Nir Oz. È stato portato nella Striscia con una motocicletta e, appena arrivato nell'enclave, è stato aggredito da una folla di civili che lo hanno colpito con una pietra alla testa. Il secondo, 54 anni, è stato preso ino il 7 ottobre 2023 nello stesso kibbutz, dove oltre 100 residenti e 15 braccianti agricoli stranieristati uccisi, 80 i rapiti.