Ravennatoday.it - 'Granfondo via del sale' verso la 28esima edizione: svelati i nuovi percorsi

Leggi su Ravennatoday.it

LaVia delFantini Club torna con la suail 5 e 6 aprile a Cervia, portando con sé una ventata di novità per gli amanti delle due ruote. Due, pensati per chi cerca emozioni forti e per chi vuole vivere la magia della Romagna pedalata dopo pedalata.