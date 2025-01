Governo Meloni | attacchi gratuiti ma sostegno italiani solido

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 31 gen. (askanews) – “Non guardo spesso i sondaggi. Non perché non siano importanti, ma perché penso che il miglior modo per ottenere fiducia sia lavorare ogni giorno con serietà e determinazione. Tuttavia, è difficile non notare un dato: nonostante gliquotidiani e i tentativi di destabilizzare il, ildeglirimane. Per me, questo significa una cosa sola: che il lavoro che stiamo facendo per difendere l’interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra Nazione è quello giusto. Grazie per la fiducia. Io vado avanti, come sempre, a testa alta”. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia, pubblicando una card su un sondaggio che dà Fdi in crescita dello 0,5% al 30,1%. L'articolomaproviene da Ildenaro.