Lanazione.it - ’Giubilo in Siena’, oggi si svelano i programmi

Si terrànella sede di Confindustria Toscana Sud un incontro su invito per presentarein, organizzato da ReS e da Confindustria Toscana Sud. L’incontro sarà moderato da Virginia Masoni, relazionerà Alessandro Conforti, responsabile di Res Toscana. Interverrà anche Michela Berti, responsabile de La Nazione Siena, e Marco Busini, vicepresidente Confindustria Toscana Sud. "Giubilo in Siena è un progetto per valorizzare le eccellenze artistiche e culturali del territorio mettendole a sistema – afferma Conforti –. È un programma molto articolato che prevede vari punti: il primo è la creazione di un hub multimediale e interattivo dove non solo si evidenziano tutte le eccellenze culturali ed artistiche della provincia, ma può diventare la suite per esplicitare il pensiero culturale della città e del suo territorio".