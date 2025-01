Leccotoday.it - Giovane soccorso d'urgenza sulla pista da sci, anche l'elicottero in volo

Leggi su Leccotoday.it

Paura per undi 25 anni caduto violentemente sulle piste da sci di Bobbio, in Alta Valsassina. L'infortunio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 gennaio, lungo laCampelli e i soccorsi sono scattati in codice rosso.Ancora scarse le informazioni a disposizione.