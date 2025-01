Quotidiano.net - Gennaio chiude in rialzo: Ftse Mib allineato agli indici europei, rimbalzo dei tecnologici

siin, a Milano le banche hanno preso una 'pausa di riflessione' ma sono rimbalzati i. IlMib (+0,12%) restaaltri. Londra ha guadagnato lo 0,3%, Parigi lo 0,1% e Francoforte si è fermata sulla parità (+0,02%) ma in generale il bilancio è quello del miglior guadagno mensile da oltre un anno a questa parte, grazie a solidi guadagni delle imprese europee e alla speculazione sui dazi statunitensi. "Il mercato ha assunto un atteggiamento positivo nei confronti delle azioni europee" dichiara un gestore. Sul listino milanese si è messa in evidenza Stm che è rimbalzata del 2,88%, Leonardo ha chiuso indel 2,16%, Prysmian dell'1,3 per cento. Le banche del risiko frenano: Banco Bpm stabile, Mps ha perso lo 0,22%, Mediobanca lo 0,78%, Unicredit lo 0,82%.