Lapresse.it - Gaza, detenuti palestinesi rilasciati accolti dalla folla a Khan Younis

Diversinelle carceri israeliane sono tornati agiovedì sera nell’ambito dell’accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco, nella giornata che ha visto la liberazione di otto ostaggi che erano nelle mani dei gruppi armatidal 7 ottobre 2023. 110 iscarcerati dallo Stato ebraico, mentre Hamas ha comunicato i nomi di altri tre ostaggi che sarannodomani, sabato 1 febbraio. Alcuni di loro sono arrivati anel nel Sud della Striscia. Sono statida unafestante e poi sono stati ricoverati in ospedale per i controlli. Nel gruppo Wajieh Khalil, militante della Jihad islamica, condannato a sei ergastoli, che ha trascorso 19 anni in carcere e Mohammad al-Amoudi, con a carico 11 ergastoli, da 19 anni in prigione.