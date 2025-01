Ilgiorno.it - Gara di solidarietà per il teatro. Associazioni e cittadini in soccorso della parrocchia

È partita con il piede giusto la raccolta fondi per sistemare ilNuovo di Rebbio, di proprietàguidata da don GiustoValle, chiuso dall’inizio di dicembre in virtù di un’ordinanza del Comune che ne vieta l’attività finché non verranno rilasciate le certificazione che attestano la sua sicurezza. In pochi giorni sono già stati raccolti quasi 20mila euro grazie alle donazioni online e altre offerte stanno arrivando sul conto postale indicato dalla CommissioneNuovo di Rebbio e il Consiglio Affari Economici. Un quarto degli 80mila euro che serviranno per sistemare la struttura e ottenere tutti i permessi necessari, in primis la certificazione antincendio. "Desideriamo rassicurare tutti: ilNuovo di Rebbio continuerà ad essere un punto di riferimento per la cultura, l’arte e la socialità, sia per il quartiere che per la città - rassicurano i rappresentanti del Consiglio affari economici- LaSan Martino in Rebbio si è impegnata per una somma di 150mila euro per completare gli ulteriori interventi di adeguamento richiesti e continuare, come da 50 anni, ad offrire spettacoli ed eventi in sicurezza.