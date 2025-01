Lanazione.it - Follonica-Gavorrano, mercato. Arrivati tre nuovi giocatori

Trearrivi in casa. La società mineraria ha rinforzato la propria rosa dopo le opache prestazioni di inizio anno, andando a prendere il difensore centrale classe 2000 Emanuele Matteucci, l’esterno classe 2002 Samuele Zona e l’esterno classe 2006 Noah Gianneschi. Originario di San Miniato, Emanuele Matteucci arriva dal Prato, dopo essere passato in estate alla società gigliata che milita nel girone D di Serie D dal Sestri Levante. Matteucci, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, ha maturato esperienze anche nel Pontedera e nel Mantova. Per lui circa un centinaio di presenze tra i professionisti. Difensore centrale, esplosivo e rapido, bravo anche con i piedi, ha firmato fino al giugno 2026. Samuele Zona, nato a Roma, è invece un terzino sinistro di piede mancino.