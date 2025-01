Oasport.it - FOCUS SCHERMA – Chiara Mormile e l’argento, quasi oro, in Coppa del Mondo

In questo video,ci racconta la sua incredibile esperienza alladeldi sciabola a Plovdiv (Bulgaria), dove ha conquistato il secondo posto, il miglior piazzamento della sua carriera! Scopri come è riuscita a superare avversarie di alto livello e cosa è successo nella finale contro la bulgara Ilieva. L’intervista è stata condotta da Alice Liverani, che ha avuto l’opportunità di parlare condei suoi allenamenti, dei suoi sogni e delle sue emozioni dopo questo grande risultato! La foto di copertura è stata scattata da Eva Pavia di Bizzi Team . Iscriviti al canale per non perdere altre interviste esclusive e video su sport,e altro ancora!