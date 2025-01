Vanityfair.it - FireAid: Billie Eilish e i Green Day incantano il pubblico di Los Angeles

Leggi su Vanityfair.it

Nella notte italiana il doppio evento benefico a sostegno delle vittime degli incendi di Lose iDay hanno aperto il concerto duettando in Last Night on Earth, poi l'incredibile sorpresa con la reunion dei Nirvana. Finale con Lady Gaga