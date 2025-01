Genovatoday.it - Fiorentina-Genoa, in sette saltano la partita del Franchi

Leggi su Genovatoday.it

Domenica alle 15 ilvola a Firenze per sfidare la. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria importante, il Grifone ha battuto il Monza in casa e si è lanciato ben lontano dalla zona retrocessione, la viola invece con il successo sulla Lazio si è rilanciata in ottica quarto.