Fanpage.it - Fedez rompe il silenzio sul caso Montini: “Ho sbagliato a parlarne con Fabrizio Corona”

Leggi su Fanpage.it

parla della vicenda Angelica, spiegando in una serie di storie come siano andate le cose. Non smentisce la relazione extraconiugale, ma sottolinea di aver commesso un errore a parlare con Corona: "L'idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del mio matrimonio per fuggire dall'altra parte d'Italia è semplicemente ridicola".