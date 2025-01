Isaechia.it - Fedez rompe il silenzio e interviene sui social: “Ridicola l’idea che abbia pensato di lasciare Chiara il giorno del matrimonio”

Poco faha rotto ildopo le accuse e i rumor dei giorni scorsi, raccontando tutta la sua verità in alcune storie Instagram.Il lungo comunicato del rapper:Qualche punto fermo.che iodimia moglie neldelper fuggire dall’altra parte dell’Italia è semplicemente. Ho sceltocon convinzione, l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni emo costruito insieme una famiglia. Nonostante i contrasti rimarrà sempre importante per me perché è la mamma dei miei figli. Ho incontrato Angelica pochi mesi prima del mio. Ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite. Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato, quando ilaveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere neanche dopo averci provato.