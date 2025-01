Trevisotoday.it - Falsi ristori Covid, il processo rimane a Treviso

Leggi su Trevisotoday.it

Avrebbero ottenuti aiuti per un calo di fatturato che avrebbero subito nel periodo della pandemia da19. Ma in realtà la documentazione presentata era completamente falsa: addirittura qualcuna delle attività economiche avrebbe registrato una fatturato addirittura superiore alla fase in cui.