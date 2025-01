Ilgiorno.it - Faida trapper, la condanna è definitiva: a Simba tre anni e 9 mesi. Pene confermate anche per i membri della crew, tra cui una ragazza

Milano, 31 gennaio 2025 – La Cassazione ha reso definitive le condanne scaturite da uno dei filoni delle inchieste milanesi su notie, in particolare, quello sulla cosiddetta “”. Nei giorni scorsi, la Suprema Corte ha confermato laa 3, 9e 10 giorni per il 22enne Mohamed Lamine Saida, in arteLa Rue, con centinaia di migliaia di follower sui social. Al centro del procedimento, finito con condanne definitiveper altri giovani” tra cui una, dopo il rigetto dei ricorsi delle difese, c’erano le accuse di lesioni e rapina per un’aggressione del primo marzo 2022 in via Settala. La sceltavendetta Blitz deciso dal gruppo “per sfregio e punizione” per “mortificare” la vittima, un giovane che faceva parte di un gruppo rivale, quello delpadovano Baby Touché.