Quotidiano.net - Ex ostaggio Emily a Starmer, 'prigionia in una sede Unrwa'

Leggi su Quotidiano.net

"A Gaza sono stata tenuta prigioniera in una struttura dell'(agenzia dell'Onu per i palestinesi) e nonostante fossi ferita non ho ricevuto cure mediche". Lo ha detto in una conversazione telefonica con il primo ministro britannico Keir, l'exanglo-israelianoDamari, liberata nei giorni scorsi da Hamas.