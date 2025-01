Lanazione.it - Ex Campo di Aziazione, scoperto giro di spaccio: il covo in un condominio

Viareggio, 31 gennaio 2025 – Un’operazione della guardia di finanza ha portato all’arresto di un uomo italiano residente a Viareggio, sorpreso in possesso di oltre 110 grammi di hashish pronti per essere immessi sul mercato. L’azione si inserisce nei controlli quotidiani effettuati dai militari del Gruppo di Viareggio, che da tempo monitoravano unnel quartiere “exdi Aviazione”, diventato un punto di riferimento per il traffico di droga. L’attenzione delle fiamme gialle si è concentrata su un’anomala frequenza di movimenti all’interno dell’edificio: il sospettato entrava e usciva ripetutamente, incontrando diverse persone per brevi periodi di tempo. Dopo aver fermato due giovani clienti, trovati in possesso di piccole quantità di sostanza stupefacente, gli agenti hanno confermato le segnalazioni ricevute sulla presenza di un’attività dinella zona.