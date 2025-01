Lapresse.it - Europa League, i sorteggi dei playoff: la Roma pesca il Porto

Ladi Claudio Ranieri affronterà ilneidi. Questo l’esito delo dell’urna di Nyon che ha messo davanti ai giallorossi ighesi con cui se la vedranno prima in trasferta e poi in casa all’Olimpico. Il match di andata il 13 febbraio mentre il ritorno è in programma il 20 febbraio. Rischio derby con la Lazio o sfida contro i baschi dell’l’Athletic Bilbao agli ottavi. Il quadro completo deiQuesto il quadro completo deidial termine delo di Nyon (Svizzera): Ferencvaros-Viktoria Plzen;; AZ-Galatasaray; Midtjylland-Real Sociedad; Union Saint-Gilloise-Ajax; Paok-Steaua; Twente-Bodo/Glimt; Fenerbahce-Anderlecht.