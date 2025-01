Lapresse.it - Europa League: Braga-Lazio 1-0

Sconfitta indolore per la, che perde in casa delma riesce comunque a chiudere da prima in classifica la prima fase dell’. Per i biancocelesti 19 punti come l’Athletic Bilbao ma laha una migliore differenza reti. Il match in terra portoghese, nei fatti, si chiude al 6? del primo tempo, quando Horta trafigge Mandas su assist di Gomez. Gli uomini di Baroni provano a evitare la sconfitta nel finale del match ma non basta. Beffa per il: la vittoria di oggi non è sufficiente per accedere ai playoff.