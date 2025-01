Fanpage.it - Eurodeputato dell’ultradestra interrompe commemorazione per le vittime dell’Olocausto al Parlamento Ue

La presidente deleuropeo, Roberta Metsola, ha espulso dall'emiciclo l'dell'ultradestra polacca Grzegorz Braun per aver interrotto il minuto di silenzio che si svolgeva in Aula in memoria delledell'Olocausto.