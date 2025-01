Vanityfair.it - Eleonora Giorgi parla del cancro al pancreas: «Ogni tanto piango, ma non mi sono mai arrabbiata. Durante la nostra vita facciamo tante cavolate e sprechiamo il nostro tempo»

L'attrice, intervenuta in radio a I Lunatici, ha detto che la malattia è avanzata, ma lei tiene duro e aspetta un miracolo. «, ma non mimaifatalista, credo in un ordine superiore delle cose, econfortata di potermici abbandonare»