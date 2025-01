Vanityfair.it - Ecco perché Dua Lipa ci fa impazzire (sempre di più)

Leggi su Vanityfair.it

Con la canzone She Drives Me Crazy come colonna sonora, la performer è il volto della Chanel 25, la nuova borsa della Maison. Un incontro tra due miti, che l'artista ha raccontato a Vanity Fair nel backstage della sfilata Haute Couture parigina