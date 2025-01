Agrigentonotizie.it - "Ecco il geyser agrigentino": getto alto diversi metri suscita rabbia e ironia

"Vinni l'acqua". E' questo il commento ironico affidato ai social da un cittadino che ha diffuso il video impressionante di un'alta colonna d'acqua registratasi nel pomeriggio in via Acrone. Dossier. Rubinetti a se acqua persa per strada: da 15 anni la nuova rete idrica di Agrigento.