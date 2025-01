Ilrestodelcarlino.it - Due case a canone calmierato: domande entro il 18 marzo

Due famiglie poco numerose e con reddito basso, possono trovare alloggio indel Comune di Cesenatico, che in sinergia con l’Unione Rubicone e Mare, ha pubblicato un bando per la formazione di una graduatoria per la locazione di due alloggi Ers. Sono un appartamento di 50 metri quadrati in via Mazzini 143/b ad undi 296 euro al mese e un appartamento di 45 metri in via Venezia 6/a con un affitto di 250 euro mensili. Per partecipare occorre essere residenti a Cesenatico da almeno tre anni, i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di una quota superiore al 50 percento di diritto di proprietà su immobili residenziali, il valore Isee sommato al valore deldi locazione annuo indicato nell’attestazione non dovrà essere inferiore a 12.500 euro, mentre il valore Isee del nucleo richiedente non dovrà essere superiore a 49.