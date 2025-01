Oasport.it - Dove vedere in tv i Mondiali di ciclocross 2025: programma, orari, streaming

diandranno in scena a Lievin (Francia) da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio. Nel fango della località transalpina andrà in scena l’appuntamento più importante della stagione per quanto riguarda questa specialità che ci ha tenuto compagnia per tutto l’inverno. Il calendario prevede ben sette gare: ad aprire le danze sarà la staffetta mista, poi ci sarà spazio per le due prove elite, quelle under 23 e quelle riservate agli juniores.Riflettori puntati sulla gara regina, ovvero quella degli elite uomini indomenica alle ore 15.05: c’è enorme attesa per il duello tra l’olandese Mathieu van der Poel e il belga Wout van Aert. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck si presenta con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del settimo sigillo (il terzo consecutivo), ma il portacolori della Visma Lease a Bike proverà a tenere alto l’onore e cercherà di mettere le mani sulla maglia iridata per la quarta volta in carriera (l’ultima sette anni fa).