Bresciatoday.it - Dopo oltre mezzo secolo di attività, storica bottega di quartiere chiude per sempre

Leggi su Bresciatoday.it

Si sono alzate per l'ultima volta questa mattina (venerdì 31 gennaio) le serrande dello storico alimentari "Ladel Gusto", situato in via Zola 18 a Brescia.65 anni di, il mini market delPrealpino si prepara are definitivamente i battenti sabato 1° febbraio.