Bolognatoday.it - Dopo la denuncia, perseguita ancora la ex: 19enne in manette

Leggi su Bolognatoday.it

Un comportamento ossessivo quello nei confronti della sua ex fidanzata, messo in atto da unarrestato dai carabinieri. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayProprio la sera prima, la ragazza, coetanea, lo avevato per atti persecutori, ma, a causa dei suoi.