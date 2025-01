Messinatoday.it - Disagi per disabilie. anziani nell’utilizzo dei mezzi pubblici gestiti dall’Atm, le proposte del Pri

Leggi su Messinatoday.it

Si è riunito l’esecutivo del Partito Repubblicano di Messina, convocato dal responsabile cittadino Giuseppe Lo Magno. Durante il dibattito, il Partito ha espresso forte preoccupazione per iquotidiani affrontati dalle persone anziane, dai disabili in carrozzina e dai non vedenti.