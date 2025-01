Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Parma-Lecce 1-1: fine primo tempo LIVE

Dopo due giorni dedicati alle coppe europee, riparte il campionato diA con l’anticipo del venerdì della ventitreesima giornataVentitreesima giornata del campionato diA che si apre con una partita delicatissima per quanto riguarda la lotta per non retrocedere: in campo.Fabio Pecchia (LaPresse) – Calciomercato.itI gialloblu, guidati in panchina da Fabio Pecchia, sono reduci dalla cocente sconfitta patita sul campo del Milan di Sergio Conceicao, rimontati nei minuti di recupero dopo il 2-1 realizzato da capitan Delprato a dieci minuti dal termine. Seconda sconfitta nelle ultime cinque partite, la vittoria manca dall’ultima partita dello scorso anno quando venne battuto il Monza dell’allora allenatore Alessandro Nesta. Gli avversari di giornata, i giallorossi di Marco Giampaolo, si presentano a questo appuntamento dopo il rotondo 4-0 casalingo contro l’Inter di Simone Inzaghi, sconfitta senza discussioni per la squadra salentina e terzultimo posto in classifica, a pari punti proprio con i ducali e con il Verona di Paolo Zanetti.