Trevisotoday.it - Demolizione del cavalcavia di via Vittoria a Cessalto: limiti alla circolazione nel week end

Leggi su Trevisotoday.it

E’ tutto pronto per ladeldi via. L’abbattimento ricade nei lavori per il rifacimento dei dieci manufatti sovrappassanti l’autostrada A4 (Venezia – Trieste) nel tratto tra San Donà di Piave e Portogruaro, con un quadro economico complessivo di.