Ilnapolista.it - De Siervo: «Più italiane vanno in Champions, peggio è per la Serie A. Il secondo posto nel ranking? Speriamo di no»

Leggi su Ilnapolista.it

Luigi de, amministratore delegato di LegaA, è intervenuto alla tavola rotonda “Calciomercato: un’opportunità per i club e per la Football Industry”, organizzata all’hotel Sheraton a Milano nell’ambito del programma degli ultimi giorni di calciomercato. Le sue parole riportate da Tmw.Leggi anche: De: «Prezzi dellaA prima erano troppo alti, ora troppo bassi. Erano sbagliati prima»De: «LaA perderà valore se ladiventa più ricca»Le parole di De:«Il mercato televisivo sportivo è cambiato e, come Lega, non siamo stati bravi in passato a cavalcare la globalizzazione. Non aiuta il fatto che alcune concorrenti siano ex imperi coloniali. Però stiamo recuperando il terreno negli ultimi anni: i diritti tv coprono gran parte delle risorse e laA è sempre più una media company.