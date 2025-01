Torinotoday.it - Danilo torna al Flamengo, ma avverte la Juventus: "Ha perso la sua identità"

Leggi su Torinotoday.it

Dopo il doloroso addio alla, l’ex capitano bianconeroto in Brasile per vestire la maglia del, la squadra di cui è sempre stato tifoso. Nel corso della conferenza stampa di presentazione con il nuovo club, però, non ha nascosto l’amarezza per gli ultimi mesi.