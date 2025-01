Ilgiorno.it - Dall’Amministrazione 60mila euro per pagare la Tari

Leggi su Ilgiorno.it

Circaper aiutare i cittadini in difficoltà nel pagamento della. Del fondo messo a disposizione dal Comune potranno beneficiarne i nuclei familiari composti da almeno quattro persone che vivono in abitazioni fino a 95 metri quadri e che risultino in regola con i pagamenti precedenti della tassa dei rifiuti. Secondo i dati forniti dal Comune, si tratta di 1.082 le famiglie che presentano questi requisiti. Nella bolletta di acconto della, che sarà emessa in marzo, verrà automaticamente applicato lo sconto di 50a tutte le famiglie con le caratteristiche individuate dalla delibera di Giunta. "Un’iniziativa decisa– precisa il sindaco Marco Pozza – che rientra tra i progetti di sostegno ai nuclei maggiormente in difficoltà. In un contesto che, al di là di quanto ci viene presentato ogni giorno dal Governo nazionale, è drammatico.