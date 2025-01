Bergamonews.it - Dalla strada al palco, Ancora più bello o About a boy? La tv del 31 gennaio

Per la prima serata in tv, venerdì 31, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “al”, condotto da Nek e Bianca Guaccero.Alla sua quarta edizione ritorna lo show che vede gli artisti diesibirsi sul piccolo schermo, davanti ad una giuria inflessibile, il pubblico. Una grande festa in cui non conta solo il successo, ma la passione.RaiDue alle 21.20 verrà proposta la visione del film “più”. Dodici mesi dopo l’inizio della loro storia d’amore, Marta e Arturo si lasciano. Marta, però, vuole continuare a condurre la sua esistenza con positività ed entusiasmo nonostante la sua malattia.Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “FarWest”. Inchieste, storie e approfondimenti accompagnano il racconto di Salvo Sottile in una continua interazione tra reportage e testimonianze in studio.