Ferraratoday.it - Dalla pittura ai racconti, l'arte targata 'Gli stravolti' a sostegno di Acaref

Leggi su Ferraratoday.it

Creatività e solidarietà come binomio per dimostrare che invecchiare attivamente è possibile, e porta grandi benefici. E' la sintesi de 'Gli', il progetto nato all'interno della casa residenza per anziani Villa Ilaria di Baura da un'idea dell'animatrice Augusta Calzolari, ispirata.